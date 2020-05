Réouvertures des magasins | Premier bilan à l'aube du retour en centres d'achats

C'était jour de réouverture des magasins, lundi, dans le Grand Montréal, du moins pour ceux ayant une porte menant directement à l'extérieur. Comment cela s'est-il déroulé ?

Paul Arcand en a parlé avec Michel Melançon, vice-président ventes et opérations chez SAIL plein air et avec Luce Mainguy, propriétaire de la boutique DDD, une petite boutique écolo de cadeaux et de décoration située sur la rue Beaubien, dans Rosemont.