Déconfinement | Le BBQ est extrêmement populaire

«Je suis très occupé. On vend beaucoup de saucisses. On est chanceux, contrairement aux restaurateurs, parce qu'on a pu reprendre nos activités. La saucisse est essentielle! On a dû engager un gardien de sécurité pour faire respecter le nombre maximal permis dans la boutique à Jean-Talon, à Montréal. C'est l'enfer!»