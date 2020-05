PCU | De nombreux cas de fraude

«Les fraudeurs sont brillants. Au début, si une personne faisait sa demande via l'Agence du Revenu du Canada (ARC), ils savaient que le gouvernement ne faisait pas une vérification systématique à propos de cette demande, qui a pu être faite via son site internet, mais aussi via Service Canada. Cela démontre qu'il y a eu peu de contrôle de la part du gouvernement.»