Québec solidaire et son impôt de pandémie | «C’est délicat de changer les règles du jeu pendant une partie de Monopoly»

«Chez ce parti, on veut l’égalité. Ceux qui réussissent à s’en sortir, on veut les imposer. En premier lieu, on veut monter le niveau de taxation des grandes entreprises (de 11,6 pour cent à 17,4 %). Taxer de manière rétroactive, ce n’est pas une bonne idée. Ce n’est pas une bonne idée d’augmenter les impôts d’une année fiscale alors que celle-ci est déjà commencée. C’est délicat de changer les règles du jeu pendant une partie de Monopoly.»