Pas facile de planifier ses vacances cet été?

Alors que les belles journées ensoleillées se font de plus en plus nombreuses, de nombreux Québécois se demandent s’ils pourront partir en vacances cet été.

La pandémie de la COVID-19 bouscule toutes les habitudes des Québécois et leurs vacances n’y font pas exception.

Pour un grand nombre d’entre eux qui ont perdu leur emploi, il sera fort probablement difficile de se payer des vacances estivales cette année. Et leur cour ou le parc voisin deviendra leur havre de paix.

Pour d’autres plus chanceux pour qui l’aspect économique n’entrera pas en jeu, ils seront toutefois confrontés à plusieurs incertitudes : quelles frontières seront rouvertes ? Sera-t-il possible de voyager à l’extérieur du Canada, à l’extérieur du Québec ? Quelles régions seront déconfinées ? Est-ce que les régions de villégiature accepteront les touristes montréalais ? etc.

Et une fois sur la route des vacances, quelles conditions sanitaires seront exigées aux vacanciers ?

Même les experts y perdent leur latin !