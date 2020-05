Québec prévoit un déficit de 12 à 15 milliards $

«On a agi très fort et très rapidement. Et c’est certain que cela a un impact important sur l’économie et les finances publiques. Jusqu’à présent, on a environ trois milliards de dépenses additionnelles en santé. On a environ deux milliards de dépenses additionnelles en économie. Donc, cinq milliards de dépenses additionnelles qui n’étaient pas prévues dans le budget. Et un manque à gagner dans les revenus, ce qui fait que pour l’année en cours, on prévoit un déficit entre 12 et 15 milliards. On a annoncé pour 20 milliards de mesures»