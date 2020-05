McSween | Début de la 3e période de PCU: des stratagèmes de fraude sont signalés

«J'ai un honnête citoyen qui me dit: mon employeur me demande de rentrer travailler sans être payé en me proposant un report de paye. Ça me semble un peu bizarre. Dans le fond, mon employeur me dit: "fais-toi payer par la Prestation canadienne d'urgence et rentre travailler et je vais te payer tes heures plus tard". C'est une mesure de contournement. C'est de la fraude, on va se le dire en français.»