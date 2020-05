«1000 $ pour quatre semaines, ça frappe l’imaginaire, mais...» - Pierre-Yves Mcsween

«1000 $ pour quatre semaines, ça frappe l’imaginaire. Mais, en réalité, il peut y voir une perte de revenu net quand viendra le temps de faire ses impôts. Par exemple, des baisses du crédit d’impôt pour la TPS et du crédit de solidarité. […] Je vous conseille d’utiliser le calculateur de revenus disponibles offert par le gouvernement, qui donne une approximation. Quelqu’un qui gagnerait 25 000 $ brut par années garde 22 225 $ net dans ses poches. Si on ajoute 1000 $ supplémentaires par mois, il resterait 30 000 $. […] Dans un système fiscal canadien et québécois, il n’y a pas que l’impôt. On aide beaucoup les gens à faible revenu.»