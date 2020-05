«Au rythme où elle brûle son cash, la direction de Bombardier aura besoin d’une aide gouvernementale»

«Éric Martel [nouveau président et chef de la direction de Bombardier] a annoncé des pertes financières pour l’entreprise. Il a également dit que la compagnie a dû prélever 1,6 milliard $ de liquidité dans sa trésorerie pour être à flots. Au rythme où elle brûle son cash, la direction aura besoin d’une aide gouvernementale. À Québec, on m’a confirmé que des discussions exploratoires entre le gouvernement et la direction de l’entreprise ont déjà commencé. Je pense toutefois que c’est l’aide d’Ottawa qui va arriver en premier...»