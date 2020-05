Industrie automobile: «On doit réinventer les postes de travail» -Benoit Charette

« On doit réinventer les postes de travail pour respecter la distanciation sociale. On a redessiné les aires communes, comme les cafétérias. On a installé des robinets et on a mis des plastics pour garder des zones isolées. »

Et si tout cela n’était pas déjà assez compliqué, les usines vont se heurter à d’autres problèmes.

« En Amérique il y a une intégration de la fabrication avec les fournisseurs qui ont clairement signifiés qu’ils ne sont pas encore prêts. Parce qu’ils n’ont pas de pièces. On n’a pas de stock. »