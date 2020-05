COVID-19 | «Lorsqu’on transforme notre propre nourriture, on épargne énormément»

Depuis les deux dernières semaines, les trois grandes bannières en alimentation – IGA/Sobeys, Loblaws/Provigo/Maxi et Métro – ont présenté des résultats financiers considérables, à savoir des hausses de vente de 10 %. IGA a annoncé notamment une augmentation de ses revenus de 37% en un mois.

Pour l’instant, ces grandes entreprises profitent de cette augmentation dans le volume de leurs ventes. Toutefois, elles risquent éventuellement de partager une partie de leurs coûts d'opération avec leurs clients, selon M. Charlebois.

«Ça ne sera pas drôle plus tard pour les consommateurs, car ça coûte de 5 à 7 % plus cher pour opérer un supermarché : on a besoin de protection et de davantage de personnel. Les salaires ont augmenté aussi de deux dollars partout. Les coûts d’opération sont donc plus élevés. Et, les entreprises de transformation également écopent de cette hausse des frais. Les clients vont payer la note...»

Contrairement à la déflation généralisée des coûts des produits au Canada, dont le pétrole, le secteur de l’alimentation, lui, a vu les prix de ses produits augmenter.