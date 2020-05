Éleveurs et agriculteurs du Québec | «Nous sommes dans une situation précaire»

Les agriculteurs ont besoin d’aide, et ce, dès maintenant. Qui plus est, le pire resterait à venir. La saga des 100 000 porcs en trop est d’ailleurs un symbole de cette crise qui frappe le pays, tout comme le Québec. Entrevue avec André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Les milieux de l’agriculture et de l’élevage sont fortement ébranlés depuis mars par la pandémie de COVID-19. C’est du moins l’avis du professeur Sylvain Charlebois, directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université de Dalhousie.

La production animalière vit des moments très difficiles comme en fait foi cette triste histoire impliquant 100 000 porcs que l’on a pensé euthanasier au Québec, faute de pouvoir transformer leur viande. En fait, le problème n’est toujours pas réglé. Questionné à propos de cette crise porcine, M. Lamontagne a indiqué que la situation s’améliore graduellement :