L’État doit-il aider le Cirque du Soleil en péril? | «C’est le gun sur la tempe»

«Quand on parle de paradis fiscal, c’est facile de tomber dans le jovialisme économique. […] À qui devraient surtout profiter les programmes de soutien? La réponse : le citoyen. Ensuite, on doit aider les entrepreneurs, qui ont des problèmes financiers. Doit-on aider le Cirque du Soleil? Oui. Ce qu’on a besoin de faire avec des entreprises comme le Cirque du Soleil, c’est de sauver les emplois (environ 4000 personnes dans le monde, dont 1300 à Montréal). […] Si on ne soutient pas cette entreprise, les Québécois vont laisser tomber une expertise, des travailleurs et des prêteurs, pour la plupart du Québec.»