Prestation d'urgence pour étudiant | «Les gens vont penser à eux en premier...»

«Vous avez terminé votre secondaire et vous êtes inscrit au cégep? Ça fonctionne. Vous étiez déjà au cégep ou à l’université? Ça fonctionne aussi. Vous êtes récemment diplômé sans emploi? Ça fonctionne. La prestation pour étudiant sera de 1250 $ par mois. Vous pourrez en plus travailler pour obtenir 1000 $ ou moins, mensuellement. […] Le seul critère nécessaire pour l'obtention de la prestation sera de démontrer que vouz avez fait des démarches pour trouver un emploi, mais qu’elles ont été vaines... Aux gouvernements du Québec et du Canada, on porte des lunettes roses. On croit que des mécanismes de rémunération automatique, sans condition, n'aura pas d'impact sur le comportement du citoyen. Ça démontre très bien comment l'interventionnisme de l'État, sans condition, développe des comportements non contributifs. Les gens vont penser à eux en premier...»