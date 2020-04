Québec permet la réouverture de certains secteurs de l’économie

Le premier ministre François Legault et son ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, ont présenté un plan de redémarrage de l'économie du Québec en cette ère de pandémie de la COVID-19.

Cette réouverture se fera de façon graduelle au cours du mois de mai.

Et des mesures sanitaires et d'hygiène supervisées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) seront requises des entreprises.