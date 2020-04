«Ça va être l'hécatombe chez les détaillants» - Alexandre Taillefer

«Ça va être l'hécatombe chez les détaillants. Il va falloir qu’on fasse quelque chose. D’un côté, on dit que l’économie locale c’est important, mais de l’autre, on se tire dans le pied en empêchant à des commerçants de pouvoir opérer et en permettant à des grandes chaînes internationales de magasins à rayons de pouvoir vendre n’importe quoi. Walmart, Home Depot et Costco et sont allés chercher des ventes de nos détaillants. Tu achètes un vélo ou un BBQ aux quatre ans et aujourd’hui, ils ont ramassé ces ventes. Ça risque d’entraîner des faillites. C’est une industrie importante, c’est le tiers de notre PIB. Il est temps qu’on mette nos culottes et qu’on envoie un message clair. Il en va de la survie de notre économie de petits entrepreneurs et petits commerçants. On doit répondre présent»