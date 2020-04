Des entreprises québécoises fabriquent maintenant des masques

«Dans la semaine du 20 mars, on a arrêté tout ce qu’on faisait pour faire des masques. On a fait des recherches, des études du côté de l’Europe. C’est une grande aventure. Le tissu de nos masques vient de nos vêtements d’hiver qu’on avait déjà en stock. On a pu partir la production rapidement. Au départ, on s’attendait à avoir une cinquantaine de commandes par jour, mais les téléphones sonnent sans arrêt. En ce moment, on en coud 800-900 par jour. À partir de la semaine prochaine, on va encore augmenter notre production parce qu'on a de nouveaux appels. Par exemple, les commissions scolaires et ce sont des commandes de 2000-3000. On a même eu des commandes de 30 000 et 50 000»