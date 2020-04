«PCU plus des prêts et bourses: un fou dans une poche de changer ça» - Pierre-Yves McSween

«Les étudiants qui ont déjà la prestation d’urgence normale, de 2000$, devraient la garder. Elle est plus payante. Sinon, il y a la nouvelle prestation de 1250$ par mois au pour quatre mois. On ne leur demande même pas de travailler. […] Tout ça fait sourciller des gens. Si un étudiant est capable d’aller chercher quelques milliers de dollars de prêts et bourses, plus un autre 5000$ de PCU, sans travailler, un fou dans une poche de changer ça!»