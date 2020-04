Augmentation des primes malgré la crise | «On sent une ouverture des compagnies d’assurance pour réduire la tarification»

«La valeur des primes est déterminée environ 60 jours à l’avance. Il est cependant possible de contacter son courtier afin d’évaluer la situation. C’est du cas pas cas. On sent une ouverture des compagnies d’assurance pour réduire la tarification, en raison de la crise. Depuis l’an dernier, les assurances ont augmenté. Il y a une insuffisance de primes dans l’industrie. C’est un redressement.»