Nouvelles subventions dans les domaines de l'énergie, de l'environnement de la culture et du sport

Le gouvernement fédéral va offrir 1,7 milliard de dollars pour nettoyer des puits de pétrole orphelins et abandonnés au Canada. Ottawa octroie aussi des centaines de millions de dollars aux secteurs culturel et sportif, ainsi qu’en recherche et développement.

C’est ce qu’a affirmé Justin Trudeau, lors de sa conférence de presse quotidienne, vendredi.