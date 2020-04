Les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules pourront rouvrir le 15 avril.

Le gouvernement du Québec a ajouté ce secteur d'activité à sa liste des services et activités prioritaires.

Les commerçants devront respecter rigoureusement les consignes et directives de la santé publique et mettre en place des mesures d'hygiène, de santé et de sécurité.

Le ministère des Transports a aussi annoncé qu'il reporte la date butoir du 1er mai pour le retrait des pneus cloutés.

Les Québécoises et Québécois auront jusqu'au 5 juin 2020 pour les retirer.

Depuis mars, la pose de pneus d’été, l’entretien préventif, comme un changement de fluides y compris de l’huile à moteur, de même que les réparations non urgentes n’étaient pas reconnus comme un service prioritaire.