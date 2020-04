Le gouvernement Legault devrait-il annuler les loyers et hypothèques?

«On voit déjà des locataires qui ont reçu des lettres de propriétaires qui indiquent qu’ils doivent payer le 1er du mois sinon ils vont entamer des démarches devant la Régie du logement. Une fois le moratoire à la Régie levé, on pourra évincer des locataires à nouveau. C’est assez inquiétant parce qu’on n’a pas de directives claires et d’aide supplémentaire du gouvernement. L’État de New York envisage actuellement d’annuler tous les loyers et hypothèques des gens qui sont dans le besoin. Il faut donner un répit à tout le monde. L’aide fédérale va arriver trop tard au mois d’avril et peut-être au mois de mai pour certaines personnes. Il faut prévoir des mesures draconiennes»