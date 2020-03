Subvention salariale de 75% | Toutes les entreprises y auront droit

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a donné plus de détails, lundi, concernant la subvention salariale de 75% accordée aux entreprises par le fédéral la semaine dernière.

Lors de son point de presse lundi, Justin Trudeau a révélé que toutes les entreprises, et ce, peu importe leur taille, auront droit à cette subvention salariale.

Une seule condition: les entreprises admissibles à ce programme doivent avoir encaissé une perte de 30 % de leurs revenus à la suite de la crise économique suscitée par la pandémie du coronavirus.

Les entreprises à but non lucratif et les organismes de bienfaisance y auront également droit.