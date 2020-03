Crise économique et COVID-19 | «Dans ce tourbillon, la priorité est la santé» -Carlos Leitão

«La crise est arrivée tellement rapidement. Depuis le 10 mars, on a l’impression d’être dans un siècle différent. Dans ce tourbillon, la priorité est la santé. On peut proposer toutes sortes de mesures pour relancer l’économie, mais la santé des Canadiens prime l’avenir financier du pays. On doit d’abord maîtriser le coronavirus.»