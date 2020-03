Subventionner les emplois au lieu d’émettre des chèques d’assurance-emploi?

En entrevue avec Bernard Drainville, le fondateur et président exécutif du conseil de CGI, Serge Godin, soutient que le gouvernement fédéral ne sera pas en mesure d’émettre rapidement tous les chèques d’assurance-emploi aux millions de travailleurs canadiens qui ont perdu leur emploi en raison de la crise du coronavirus.



Et selon Serge Godin, ce n’est pas une question de compétence, mais bien plus une question de volume de chèques à émettre qui est extraordinairement élevé.