«La filière agroalimentaire effectue des miracles»

«En décembre, on a présenté un rapport sur les prix alimentaires. On s’attend à une hausse de 4% de façon générale sur les produits alimentaires pour 2020 et nos prévisions ne changeront pas. Les fruits et légumes, ne soyez pas surpris que ça augmente de 4 à 6% dans les prochains mois, mais pas plus. Ce qui nous préoccupe plus, c’est le dollar canadien qui a diminué de 8 cents en une semaine. Donc, le pouvoir d’achat de nos importateurs a diminué de façon significative»