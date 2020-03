COVID-19 au Danemark: L'état réinvestit l'argent dans sa population

La mesure vise à permettre aux secteurs industriels du Danemark à ne pas perdre du temps, de l’énergie, des ressources et à réembaucher du personnel quand la situation sera revenue à la normale.

« On ne sait pas combien de temps ça va durer. Les employés seront prêts à un retour au travail et non pas dans un processus où ça va être le fouillis, à savoir, si les gens ont perdu leur emploi et s’ils se sont retrouvés autre chose ailleurs entretemps. »

La politique gouvernementale - de l’ordre de 60 milliards $ canadiens – est bien accueille par la population.