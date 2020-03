Coronavirus | L'industrie de la construction lance un cri du coeur

«On demande une pause, pas une pause prolongée. On veut seulement s’assurer de la sécurité et de la salubrité des chantiers de construction. Ce n’est pas une grosse demande. C’est un cri du cœur pour les travailleurs, travailleuses. Il n’y a personne qui veut empêcher l’économie de tourner. On n’est pas capable de suivre les directives de la santé publique. C’est parfois impossible de se laver les mains sur certains chantiers. On ne veut pas mettre nos gens en quarantaine, on veut juste avoir le droit de se laver les mains»