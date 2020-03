Le coronavirus pourrait plonger l'Occident en récession économique

Véritable catalyseur entourant la chute des marchés boursiers, le coronavirus pourrait nous plonger l'Occident en récession économique.



De plus en plus d’analystes, dont le chroniqueur François Gagnon, envisagent de plus en plus ce scénario en raison du ralentissement économique qui afflige les marchés.

La presque totalité des bourses du monde ont dégringolé de plusieurs points de pourcentage, depuis environ une semaine.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont également chuté de manière considérable.

Le prix de l'essence a notamment été aperçu à 89, 9 cents le litre en Montérégie, vendredi.

Un regain

Rappelons que La Bourse de New York a fini la semaine sur une hausse de 9,36%.



Le Dow Jones a gagné 1 985 points, l'indice élargi S&P-500 a pris 9,29%.



Le Nasdaq composite est monté de 9,35%.