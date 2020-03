Coronavirus | «On vit cette insécurité-là» Martin Juneau, restaurateur

« Nous, on dépend du public et des sorties des gens. Si on n’a pas assez de clients pour payer le loyer et les produits, c’est tout le monde qui va en souffrir. C’est une espèce de grande roue qui tourne au ralenti. Cette semaine a été particulièrement difficile. On a eu beaucoup d’annulations, en particulier des groupes. On vit cette insécurité-là. »