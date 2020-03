Lundi sombre pour les bourses | Une dizaine de milliardaires perdent de gros montants

Le portefeuille des milliardaires de ce monde a été lourdement affecté par le lundi catastrophique en bourse, selon le Journal de Montréal.



Les dix plus grands perdants de cette journée noire ont vu s'envoler environ 45,7 milliards de dollars.



Selon des données du magazine Forbes, c'est Bernard Arnault et sa famille qui ont encaissé la plus grande perte.

Le patron du groupe français LVMH, qui possède environ 75 marques de prestige comme Louis Vuitton, Dior et Givenchy, a vu sa fortune chuter de 6 milliards $ pour atteindre 92,6 milliards $, écrit le quotidien.



Parmi les autres perdants ; la fortune de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui a notamment plongé de 4,2 milliards $ pour atteindre 62,8 milliards $.