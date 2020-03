Chute du TSX: «C'est comme si on avait perdu deux ans de rendement»

« Et pour rendre ça plus imagé, si tu fais le rendement cinq ans du TSX, on est en dessous du solde que l’on avait il y a cinq ans. Au niveau du TSX... Au niveau des points. Imaginez comment c’est important la chute des derniers jours. »

Cela dit, Pierre-Yves McSween a rappelé les grandes chutes boursières des trois ou quatre dernières décennies... qui n'ont fait que freiner les hausses boursières.

« Le problème, c'est l'effet boule de neige. Il y a des gens qui paniquent un peu, les gouvernements paniquent, on ferme des frontières... Ça crée un engouement de vente: les gens paniquent parce qu'ils veulent garder leurs valeures boursières. »

L'analyste rappelle aussi les ventes « automatiques » quand certains seuils sont trop bas et le « rappel des marges » de crédit.