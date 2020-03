Coronavirus et pétrole | «Une quasi-saignée des marchés boursiers»

«On parle presque d'une saignée des marchés boursiers. La guerre du prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie ne va pas aider. Il y a une grosse chute du pétrole. On ajoute à cela les mesures de sécurité en Italie... la semaine ne sera pas sympathique pour les bourses. On a tellement vécu une hausse boursière incroyable au cours des six derniers mois... À partir de maintenant, ça n'ira pas aussi bien. On est en mode panique. On fait quoi? Il va y avoir beaucoup de volatilité au sein des marchés boursiers.»