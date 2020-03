COVID-19 | «Il existe deux crises potentielles au Canada: en santé publique et en économie»

«Il existe deux crises potentielles, à savoir en santé publique et en économie. Les préparatifs dans le milieu de la santé vont bon train, puisque notre système [de santé] va beaucoup aider. Aux États-Unis, c’est très inquiétant, car le système de santé est très différent. Il est possible que ces ratées aient des impacts au Canada. […] Du côté de l’économie, il y a des difficultés. On ne sait pas combien de temps l’épidémie pourrait durer et quelle ampleur elle va prendre…»