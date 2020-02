Publication de l'étude controversée | «Les producteurs ne retirent aucun bénéfice de l’utilisation des néonicotinoïdes» - L'agronome Louis Robert

«De 2012 à 2016, les chercheurs ont réalisé des tests dans 84 champs de six régions du Québec. Ils ont comparé des parcelles avec et sans traitement de semence à base de néonicotinoïdes. Dans aucun cas, ils n’ont vu une différence de rendement. Les producteurs ne retirent donc aucun bénéfice de l’utilisation des néonicotinoïdes, car ils ont découvert que moins de 5 % des cultures de maïs et de soya ont un réel risque d'être visitées par des insectes ravageurs.»