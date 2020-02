«Le blocus ferroviaire fait très mal à l'économie québécoise»

Visiblement, plusieurs entreprises canadiennes sont en péril depuis le début du blocus.

Cela dit, il est encore trop tôt pour mesurer les impacts réels de la crise ferroviaire sur l’économie québécoise.

C’est tout le contraire pour les camionneurs, qui font de très bonnes affaires, car les manufacturiers font appel à eux pour pallier à la livraison des aliments et de divers d’autres produits.

D’ici à ce que la crise puisse se résorber, des impacts importants seront sont occasionnés par l'interruption des services de la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada (CN) dans l'est du pays.

Le blocus des voies ferrées est une « situation de plus en plus problématique pour les manufacturiers », selon Véronique Proulx, PDG des Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Elle a indiqué à quelques reprises en entrevue que le secteur manufacturier représente 4600 wagons par jour transportés sur les rails. Juste au Québec, plusieurs dizaines de millions d’expéditions manufacturières par jour sont bloquées au pays.

Depuis 18 jours, une poignée d’autochtones bloquent notamment une voie ferrée à Tyendinaga, près de Belleville, en Ontario.

L'action des manifestants vise à soutenir la communauté autochtone de Wet'suwet's en, en Colombie-Britannique, qui est opposée à la construction d'un gazoduc sur un territoire ancestral.