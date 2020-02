Rumeurs d’achat de la division Transport de Bombardier | «Le premier actionnaire deviendrait la Caisse de dépôt et placement du Québec»

«Selon le réseau d’informations économiques français BFM, la compagnie française Alstom pourrait annoncer l’achat de la division Transport de Bombardier, dès lundi. Ce sera une acquisition. […] Le siège de la division Transport de Bombardier est en Allemagne et la majorité de ses activités sont en Europe. BFM dit que le premier actionnaire dans cette acquisition deviendrait la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce serait quand même heureux, car cela protègerait des fonds de pension et des emplois à La Pocatière et en Ontario.»