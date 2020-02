Fin de l'A220 pour Bombardier | «Un des plus grands fiascos d’investissement au Québec» - Pierre-Yves McSween

«On fait face à l’un des plus grands fiascos d’investissement au Québec. Après plus de six milliards de dollars investis, une compagnie se débarrasse de sa part pour [591 millions $ américains]. C’est comme si tu faisais environ 10 cents sur un dollar investi. On nous avait dit en conférence de presse : "l’entreprise sera cashflow positive" en 2018 pour Bombardier inc. et en 2020 pour la CSeries… Eh bien, ce n’est pas du tout ce qui est arrivé. À l’époque, la direction avait une attitude hautaine. Elle a beaucoup changé de ton en cinq ans. […] Si la rumeur est vraie, Alstom va acheter la division ferroviaire. Bombardier ne sera plus un gros joueur de l’aviation dans le monde… Il lui restera que les avions d’affaires.»