Revue de presse | «J’ai hâte de voir la réaction du gouvernement Legault, qui croit que l’avenir repose dans le transport collectif»

«Le gouvernement du Québec ne verse pas un dollar pour cette transaction. C’est fait de gré à gré. Bombardier va recevoir 591 millions $ américains. On dit que plus de 3300 emplois Airbus sont garantis au Québec. La grande interrogation est la suivante : que fera Bombardier avec sa division ferroviaire et la division Avions d’affaires? La compagnie française Alstom devrait achètera la division ferroviaire de Bombardier pour 10 milliards $, selon un quotidien allemand. Il faut savoir que Bombardier a besoin de liquidités, puisque l’entreprise a une dette d’environ 12 milliards de dollars. […] J’ai hâte de voir la réaction du gouvernement Legault, qui croit que l’avenir repose dans le transport collectif. Il a affirmé plusieurs fois qu’il faut ajouter du contenu québécois aux contrats qui seront établis par les municipalités.»