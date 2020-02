Blocus des manifestants | Interruption du service de train entre Montréal et Toronto

Via Rail annonce mardi matin l'interruption du service de train entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto.

C'est la cinquième journée consécutive que Via Rail prend cette décision, en raison du blocus près de Belleville, en Ontario.

Ces manifestants appuient des groupes autochtones de la Colombie-Britannique opposés à la construction d'un gazoduc.

Le service est aussi interrompu pour une 2e journée sur la ligne Exo4 de trains de banlieue Candiac-Montréal.

Un service d'autobus assure le lien entre le centre-ville de la métropole et les gares de Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine.