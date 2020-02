Logements insalubres | Les propriétaires fautifs dans la mire de la Ville de Montréal

Les propriétaires de logements insalubres à Montréal sont de plus en plus talonnés par la Ville. Le nombre d'inspecteurs a doublé et 15 000 visites de logements ont été faites en 2018 et 2019.



Pour ajouter de la pression sur les propriétaires délinquants, le nom de ceux qui écopent d'une amende est publié sur Internet.



Mais, le responsable du dossier à la Ville de Montréal, Robert Beaudry, veut accélérer la réalisation des travaux de rénovation ou de mise aux normes.



La Ville a aussi accéléré la transmission des avis de non-conformité aux locataires pour faciliter leur réclamation à la Régie du logement.