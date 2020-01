Consigne élargie | «L’enjeu aujourd’hui en n’est pas un de récupération, mais bien de recyclage» - Alexandre Taillefer

«Il n’y a aucun débouché aujourd’hui pour du verre brun et vert au Québec. Il y a juste de la transformation de verre blanc. Les bouteilles de la SAQ sont déjà à 87% de taux de récupération. Alors, on fait ça pourquoi? On s’attaque aujourd’hui à ce qui fonctionne au niveau de la récupération et on ne s’attaque pas à ce qui ne fonctionne pas, le tri et les débouchés. L’enjeu aujourd’hui en n’est pas un de récupération, mais bien de recyclage»