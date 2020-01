Bombardier | «On a raison d’être en maudit, mais il ne faut pas perdre de vue la forêt»

«Ce que je comprends, c'est que le gouvernement Legault voudrait que Bombardier garde un pied dans la fabrication des trains, en raison de la venue de l’électrification des transports au Québec. Cela dit, la priorité absolue du gouvernement Legault est de sauver la division aviation de Bombardier. C’est 10 000 emplois à Montréal. Les Québécois veulent-ils une industrie aéronautique dans la métropole? On a raison d’être en maudit contre la direction de Bombardier, mais il ne faut pas perdre de vue la forêt. Il faut quand même garder la tête froide, même si on n’aime pas la manière dont les membres de la direction s’enrichissent… Le gouvernement peut et doit mettre des conditions s’il réinvestit dans l’A220.»