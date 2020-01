«En réalité, la famille Bombardier s'enrichit aux dépens de tout le monde»

«C’est un peu comme ce qu’on disait à propos des banques américaines en 2008 : too big to fail. Les gouvernements ont mis trop d’argent dans Bombardier pour tout laisser tomber. Autre chose qui est discutée : la vente de Bombardier. Le 13 février, on aura les résultats financiers de l’entreprise et ce ne sera pas beau, malheureusement. Le plan d’Alain Bellemare ne semble pas fonctionner. Ça fait cinq ans qu’il dit qu’il va créer de la valeur chez Bombardier, pourtant c’est la destruction à l’intérieur de cette entreprise. Est-ce que les gouvernements vont devoir remettre de l’argent dans la compagnie?