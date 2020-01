Crise du recyclage | «Les pires, c’est la Ville de Montréal» - Alexandre Taillefer

«C’est extrêmement dommage que plusieurs centres de tri soient tous gérés par la même entreprise, TIRU, une filiale de Dalkia qui est aussi une filiale de EDF, un immense groupe français. Dalkia, c’est 3,5 milliards $ de chiffre d’affaires. Dalkia a obtenu le contrat de la ville avec une soumission de 0$ parce qu’ils avaient une ouverture avec les marchés chinois. Ils étaient capables de faire de l’argent avec peu d’effort. Ce n’est pas ça l’avenir du recyclage. Il y a deux excellentes compagnies au Québec, Via et Tricentris, qui s’occupent les deux tiers du recyclage. Elles ont très peu d’enfouissement. Et parce qu’on fait des amalgames, on nuit à nos sociétés de recyclage»