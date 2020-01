Devrait-on obliger les commerçants à accepter l’argent comptant?

Alors que de plus en plus de gens utilisent leurs cartes et même leur téléphone intelligent pour effectuer des transactions, un nombre grandissant de commerçants refusent maintenant l’argent comptant.

Selon une étude réalisée par Option consommateurs, les paiements par carte représentent maintenant plus de la moitié des volumes de transactions au pays.

Or, de plus en plus de commerçants refusent que leurs clients paient avec de l’argent comptant.

Cette nouvelle préoccupe grandement Luc Lavoie et Bernard Drainville.