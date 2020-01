Pourquoi sommes-nous si dépendants de notre voiture ?

«On voit que les gens veulent des transports personnels plus propres, mais ils ne sont pas prêts à abandonner leur voiture. On voit qu’il y a un virage vers quelque chose de plus vert, mais les gens aiment leur véhicule. Pour beaucoup de gens, on y écoute de la musique, on est confortable et on est en paix. Il y a encore un sentiment de liberté attaché aux voitures.