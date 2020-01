Voiture électrique | Demande forte, mais offre réduite

Les conditions sont des plus favorables pour l'achat d'une voiture électrique au Québec. Or, cette dernière demeure marginale dans le paysage nord-américain, selon nos chroniqueurs Philippe Laguë et François Gagnon anisi que le rédacteur en chef de L'annuel de l'automobile, Benoit Charrette.

Le gouvernement fédéral offre, depuis le 1er mai 2019, une aide financière de 5000 $ supplémentaire à celle du gouvernement québécois (8000$), aux acheteurs de voiture électrique.

Environ 45 000 véhicules électriques ont été vendus au Québec. Cette vente a presque doublé en une année. Cela dit, ce n’est rien comparé à la mer de voitures qui circulent sur les routes québécoises.

En fait, il n'y a jamais eu autant de véhicules en circulation au Québec. Pas moins de 6,6 millions de voitures (près de 5 millions d’automobiles et de camions légers), camions, scooters, motoneiges, etc. parcourent les chemins de la province, selon un rapport annuel préliminaire remis au ministre des Transports par la Société de l'assurance automobile du Québec.

Certes, le nombre de voitures électriques augmente rapidement, mais il constitue encore une goutte d'eau. Les 45 000 voitures électriques représentent moins de 1 % du total de véhicules en circulation.