La menace climatique selon Stephen Jarislowsly et la folie immobilière

L’investisseur et milliardaire canadien Stephen Jarislowsly critique ceux qui ne prennent pas assez au sérieux la menace de la crise climatique.

Non seulement l’homme sent le besoin de conscientiser et d’alarmer les gens, mais va jusqu’à comparer la menace hitlérienne des années 30 alors que puisque personne n’a pris cette menace au sérieux, les conséquences ont été dramatiques.

Il soutient que le rôle de la population actuelle est d’agir en tant que fiduciaire pour les générations futures, car nous gérons la planète des générations futures à leur place et c’est selon lui ce que nous ne faisons pas actuellement.

Pierre-Yves McSween souligne que ce type de discours est très rare de la bouche d’un homme de finance.

Il revient aussi sur la notion de folie immobilière et les hausses vertigineuses des coûts d’achat à Montréal qui ressemble de plus en plus aux hausses de prix des autres grandes métropoles canadiennes.