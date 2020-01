Qu’est-ce qui pousse tant de gens à s’établir en banlieue?

De plus en plus de citoyens choisissent de s’établir à l’extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et ce, même s’ils continuent de travailler en ville.

Et ces citoyens ne s’établissent pas uniquement dans la première couronne de Montréal (Rive-Sud ou Rive-Nord). Bon nombre d’entre eux choisissent des villes plus éloignées en Montérégie ou dans les Basses-Laurentides. Les limites de la banlieue sont donc repoussées.

Cela a pour effet de favoriser l’étalement urbain et la congestion routière puisque ces villes éloignées ne sont pas desservies adéquatement en transport collectif.